Sverige skickar plan till Sydeuropa – ska bistå i släckningsinsats
Myndigheten för civilt försvar skickar två flygplan tänkta att bistå i släckningen av de stora skogsbränder som just nu rasar i Spanien och Frankrike, skriver TT.
Besked har kommit under dagen om förstärkningar också från andra länder. Kroatien och Portugal bidrar också med hjälp, liksom Tjeckien och Slovakien, enligt Frankrikes president Emmanuel Macron.
Utmaningarna som de båda länderna står inför är massiva. Några mil utanför Madrid rasar den största skogsbrand som hittills registrerats i regionen och i Frankrike har invånare evakuerats med båt för att eldsvådan skurit av andra tillflyktsvägar.
Utöver planen så kan Sverige eventuellt också skicka teamledare.
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