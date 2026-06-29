Sydkorea satsar över 5 000 miljarder på AI-utbyggnad

Sydkoreas halvledarindustri planerar att satsa motsvarande cirka 5 000 miljarder kronor för att möta den massiva efterfrågan på chip till AI-datacenter, rapporterar AFP. Landets regering gav beskedet vid en pressträff tillsammans med bland annat chipjättarna Samsung och SK Hynix. De båda teknikbolagen planerar att bygga två nya chipfabriker var, som en del av Sydkoreas nya ekonomiska ekosystem.

”AI-datacenter utgör hjärtat som driver artificiell intelligens”, skriver regeringen i ett uttalande.

Samsungs och Hynix aktier backar efter beskeden om de stora satsningarna.