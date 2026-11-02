Sydkoreas president Lee Jae Myung i mitten, i samband med sitt tal om budgeten i parlamentet (2 november).

Sydkorea vill nästan fördubbla satsningarna på AI och halvledare nästa år, rapporterar Reuters.

President Lee Jae Myung vill avsätta motsvarande omkring 150 miljarder kronor till bland annat datacenter, robotteknik och utveckling av AI-modeller. I ett tal till parlamentet beskrev han satsningen som ”djärva investeringar” för att stärka landets ekonomiska tillväxt.

Sydkorea är redan en av världens ledande tillverkare av minneschip, som efterfrågas i stor skala av AI-branschen.

Budgetförslaget måste godkännas av parlamentet.