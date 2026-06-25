Tågstopp utanför Göteborg – kan pågå i flera dagar

Det råder tågstopp mellan Göteborg och Borås efter att tio-tolv vagnar på ett godståg spårat ur utanför Bollebygd, rapporterar flera medier. Inga tåg kan passera på sträckan Stockholm-Göteborg.

Stolpar och ledningar har gått sönder, och det finns ingen prognos för när trafiken kan släppas på igen.

– Mellan tummen och pekfingret kan det här ta ett par dagar att fixa, säger Denny Josefsson, presskommunikatör på Trafikverket, till SVT Nyheter Väst.

Det är oklart varför godståget spårat ur.

– Men det är inte helt otroligt att det rör sig om en solkurva eftersom det är så varmt, säger räddningstjänstens insatsledare Christian Klaesson till Borås Tidning.

Ersättningsbussar har satts in, skriver Aftonbladet.