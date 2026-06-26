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Investerare i Sydkorea under fredagsmorgonen. (Ahn Young-joon /AP/TT / AP)
Dagens börs

Teknikfrossan är tillbaka – ”dubbel storm” i Asien

Av Andreas Victorzon
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Nedgångarna på börserna i Asien tilltar under morgonen efter torsdagens teknikfrossa på Wall Street. Kospi-indexet i Seoul rasar 8 procent, medan det japanska Nikkei 225-indexet backar närmare 5 procent.

I Shanghai och Hongkong tappar de ledande indexen runt 2 procent.

– Asiens teknikaktier drabbas av två stormar samtidigt, säger IG-analytikern Fabien Yip till Bloomberg.

Han refererar dels till teknikjätten Apples ras på torsdagen i spåren av att bristen på minneschip kommer att göra deras produkter dyrare. Dels till uppgifter om att Open AI kan senarelägga sin börsnotering till nästa år, vilket får delägaren Softbanks aktie att rasa tvåsiffrigt.

Asiens börser på tvåveckorslägsta
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