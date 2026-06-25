Micron rusar efter rapporten – blåser förbi Meta

Chipjätten Micron rusar på Wall Street efter att bolaget krossat förväntningarna i samband med delåret.

Vid 19.30-tiden är aktien upp omkring 17 procent. Som mest steg den 18,4 procent, vilket tillfälligt gav Micron ett högre börsvärde än både techjätten Meta och elbilstillverkaren Tesla.

Efter kursuppgången har Micron nu ett börsvärde på runt 1 390 miljarder dollar.

Micron släppte sitt delår efter börsens stängning i går.