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Arkivbild. (Mamun_Sheikh / Shutterstock)
Dagens börs

Micron rusar efter rapporten – blåser förbi Meta

Av Aron Sigblad
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Chipjätten Micron rusar på Wall Street efter att bolaget krossat förväntningarna i samband med delåret.

Vid 19.30-tiden är aktien upp omkring 17 procent. Som mest steg den 18,4 procent, vilket tillfälligt gav Micron ett högre börsvärde än både techjätten Meta och elbilstillverkaren Tesla.

Efter kursuppgången har Micron nu ett börsvärde på runt 1 390 miljarder dollar.

Micron släppte sitt delår efter börsens stängning i går.

Micron passerade 1 000 miljarder i börsvärde den 26 maj
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