Teorin: Branden var inte anlagd – kan ha självantänt

Polisen tror inte att branden i norska Drammen var anlagd, säger myndigheten till lokaltidningen Drammens Tidende. Det finns därför inga misstänkta personer.

I stället är teorin att branden var en olycka eller självantändning i ett av radhusen.

– Vi tror att vi har lokaliserat var branden startade. Vi arbetar nu med att få tag på foton och videor från området för att kunna bilda oss en så bra bild som möjligt av hur det såg ut när branden började, säger Simon Gerhardsen på polisen till tidningen.

Men att utreda den exakta orsaken är ännu inte möjligt eftersom det är för varmt i området.