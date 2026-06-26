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Jeremy Allen White som Carmy i en scen i ”The Bear”. (Fx)
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”The Bear borde inte ha avslutats – men gör det bra”

Av Linnea Järkstig
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Kritikerkåren är så gott som överens: Restaurangdramat ”The Bear” borde inte ha avslutats – men gör det med en riktigt bra säsong.

”Tv handlar om människor och få serier är så mänskliga som The Bear”, skriver Kulturnyheternas kritiker Kim Veerabuthroo Nordberg. Även om det känns bitterljuvt att säga hejdå till dem, så är han trots det ”tacksam över att ha fått vara med på resan”.

The Guardians Rachel Aroesti beskriver avslutningen som ett slut på en era. Anledningen är att ”The Bear” fångat det bästa och det sämsta med streamingtjänsternas guldålder där produktionen ställs mellan indiefilmens melankoli och publikfrieri. Det var bara möjligt under den här perioden, menar hon.

Aftonbladets Karolina Fjellborg är däremot inte lika imponerad. ”Vi kan ta notan, tack”, skriver hon. Enligt Fjellborg saknar den senaste säsongen story och resultatet blir både tjatigt och pretentiöst.

Recensenternas snittbetyg: 4,25

Snittbetyget baseras på 4 av 7 recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Internationella recensioner

Rachel Aroesti: This kitchen nightmare of a show dials it up to 11 for its last ever series
recension · www.theguardian.com
Alison Herman: ‘The Bear’ Ends Its Run With Renewed Focus, but Not Quite Redemption
recension · Variety
Linda Holmes: ”The Bear” is back in the kitchen
recension · www.npr.org

Svenska recensioner

Kim Veerabuthroo Nordberg: ”The Bear” på Disney+ avslutar med perfekt säsong
recension · Sveriges Television
Jan Söderqvist: ”The Bear” – serien som aldrig borde avslutas
recension · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Karolina Fjellborg: ”The Bear” är tekniskt fulländad men tjatig ångestporr
recension · Aftonbladet
Felicia Frithiof: ”The Bear” – höstens mest hyllade tv-serie
recension · Sveriges Radio

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