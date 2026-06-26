”The Bear borde inte ha avslutats – men gör det bra”

Kritikerkåren är så gott som överens: Restaurangdramat ”The Bear” borde inte ha avslutats – men gör det med en riktigt bra säsong.

”Tv handlar om människor och få serier är så mänskliga som The Bear”, skriver Kulturnyheternas kritiker Kim Veerabuthroo Nordberg. Även om det känns bitterljuvt att säga hejdå till dem, så är han trots det ”tacksam över att ha fått vara med på resan”.

The Guardians Rachel Aroesti beskriver avslutningen som ett slut på en era. Anledningen är att ”The Bear” fångat det bästa och det sämsta med streamingtjänsternas guldålder där produktionen ställs mellan indiefilmens melankoli och publikfrieri. Det var bara möjligt under den här perioden, menar hon.

Aftonbladets Karolina Fjellborg är däremot inte lika imponerad. ”Vi kan ta notan, tack”, skriver hon. Enligt Fjellborg saknar den senaste säsongen story och resultatet blir både tjatigt och pretentiöst.