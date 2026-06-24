Thedéen om statens finanser: ”Gäller att varna i tid”

Sverige har en ”enorm styrkeposition” med låg statsskuld, ordning på statens finanser och starka finanspolitiska ramar. Men politikerna har ”börjat tumma på ramverket”, säger Riksbankens Erik Thedéen till SvD.

Riksbankschefe påpekar bland annat på att Sverige lånat för att rusta upp fösvaret.

– Gör man det riskerar vi att få sämre statsfinanser.

I slutändan är dock det viktiga att Sverige från ett internationellt perspektiv anses ha ordning på finanserna, tillägger han.

Han menar att Sverige är långt ifrån att hamna i liknande situationer som andra länder där statsskulden är högre, men att det gäller ”att varna i tid”.