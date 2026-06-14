Thorstenson ber reportern ”oförbehållsamt om ursäkt”
Statsministerfrun Birgitta Eds kompanjon Göran Thorstensson ber Aftonbladets reporter ”oförbehållsamt om ursäkt”, skriver han i mejl till DN.
Tidigare på söndagen citerade DN:s chefredaktör Peter Wolodarski ur ett mejl från Thorstensson till DN, där han skrev att han hoppades Aftonbladets reporter ”en dag får betala ett högt pris” för sina avslöjanden om Fållöknastiftelsen. Nu förstår han att formuleringen uppfattats på ett sätt som inte var hans avsikt, skriver han till tidningen.
Även statsminister Ulf Kristersson (M) och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) har kritiserat reportern för granskningen, som avslöjade säkerhetsbrister runt statsministerparet.
Granskningen av Fållöknastiftelsen — det gäller saken
- Volontärer arbetade gratis på statsministerhustrun Birgitta Eds retreatgård Fållökna, medan Ed själv fick arvode på 22 000 kronor i månaden.
- Flera volontärer hade höga positioner inom näringslivet. Två fick senare tunga statliga jobb, vilket väckte frågor om jävsregler och vänskapskorruption.
- Experter och oppositionen riktade skarp kritik mot upplägget, och flera juridiska experter menade att det kunde skada förtroendet för statsministern.
- En reporter kunde utan bakgrundskontroll bli volontär och vistas nära statsministerparet, vilket ledde till hård kritik mot säkerhetsrutinerna kring Ulf Kristersson.
- Ulf Kristersson har uppgett att han inte är involverad i stiftelsen, men har hjälpt till på gården.
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