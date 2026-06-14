Thorstenson ber reportern ”oförbehållsamt om ursäkt”

Statsministerfrun Birgitta Eds kompanjon Göran Thorstensson ber Aftonbladets reporter ”oförbehållsamt om ursäkt”, skriver han i mejl till DN.

Tidigare på söndagen citerade DN:s chefredaktör Peter Wolodarski ur ett mejl från Thorstensson till DN, där han skrev att han hoppades Aftonbladets reporter ”en dag får betala ett högt pris” för sina avslöjanden om Fållöknastiftelsen. Nu förstår han att formuleringen uppfattats på ett sätt som inte var hans avsikt, skriver han till tidningen.

Även statsminister Ulf Kristersson (M) och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) har kritiserat reportern för granskningen, som avslöjade säkerhetsbrister runt statsministerparet.