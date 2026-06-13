ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Tidigare kongressledamoten Marjorie Taylor Greene. (Mark Schiefelbein/AP)
Trumps USAFirandet av USA:s 250-årsdag

Tidigare Maga-profil dissar galan: ”Pengar ska inte gå dit”

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Den tidigare Maga-profilen och republikanen Marjorie Taylor Greene är missnöjd med Donald Trumps kampsportsgala vid Vita huset. Det säger hon i en intervju med NewsNation.

Kritiken grundar sig på att hon tycker att platsen är olämplig för att anordna MMA-matcher. Taylor Greene menar också att det är en fråga om hur presidenten prioriterar användningen av skattemedel.

– Och jag tycker inte att amerikanska skattebetalares pengar ska behöva gå till det. Vi har många andra viktiga saker som vi borde lägga pengar på, fortsätter hon.

Marjorie Taylor Greene var länge en uttalad Trump-supporter, men sedan en tid tillbaka har hon gjort en U-sväng och kritiserat honom vid flera tillfällen. Framför allt har hon varit upprörd över hanteringen av dokumenten kring Jeffrey Epstein.

Omni förklararTrumps 80-firande: ”Den trumpigaste Trump så trumpigt som möjligt”

Omni Mer
Galans kostnad beräknas till 60 miljoner dollar
thehill.com
Marjorie Taylor Greene önskar Trump lycka till med galan
www.theguardian.com
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps USAFirandet av USA:s 250-årsdagUSANordamerika Marjorie Taylor GreeneJeffrey EpsteinDonald TrumpRepublikanerna i USA