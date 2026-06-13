Tidigare Maga-profil dissar galan: ”Pengar ska inte gå dit”

Den tidigare Maga-profilen och republikanen Marjorie Taylor Greene är missnöjd med Donald Trumps kampsportsgala vid Vita huset. Det säger hon i en intervju med NewsNation.

Kritiken grundar sig på att hon tycker att platsen är olämplig för att anordna MMA-matcher. Taylor Greene menar också att det är en fråga om hur presidenten prioriterar användningen av skattemedel.

– Och jag tycker inte att amerikanska skattebetalares pengar ska behöva gå till det. Vi har många andra viktiga saker som vi borde lägga pengar på, fortsätter hon.

Marjorie Taylor Greene var länge en uttalad Trump-supporter, men sedan en tid tillbaka har hon gjort en U-sväng och kritiserat honom vid flera tillfällen. Framför allt har hon varit upprörd över hanteringen av dokumenten kring Jeffrey Epstein.