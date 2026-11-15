Den ryska presidenten Vladimir Putin vill att västvärlden ska tro att han är en psykopat. I själva verket är han ”bara en kalkylerande cyniker”, säger Rysslands tidigare premiärminister Michail Kasianov till Dagens Nyheter.

Under många år arbetade Kasianov nära den ryska presidenten. På den tiden visste Putin inte hur man ledde ett land och behövde be mer seniora ministrar om råd, säger Kasianov.

Nu tycker han att västvärlden borde ”sätta busen på plats” och ge Ukraina de 90 miljarder euro man lovat. Hans huvudsakliga medskick är att inte låta sig skrämmas av Putin.

– Tro inte på hoten om att han tänker använda kärnvapen.