Toppdemokraten tvivlar på Trumps optimism om avtal

Adam Smith, demokratisk ledamot i det amerikanska representanthuset, är tveksam till att Iran kommer att gå med på ett långvarigt avtal med USA om att öppna Hormuzsundet. Det säger han i en intervju med CNN.

– Det är bara det att de säger att allt går bra, att Iran kommer att gå med på allt som de vill, och jag tvivlar på det, säger Smith om den amerikanska administrationen.

För två veckor sedan skrev Iran och USA under en fredsöverenskommelse som stipulerar att ett längre avtal ska undertecknas inom 60 dagar. Trots det har attacker mellan länderna fortsatt under de senaste dagarna.

Under tisdagen ska USA och Iran mötas för samtal i Qatars huvudstad Doha, enligt CNN.