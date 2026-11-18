”Toppmöte mellan tre svagheter” när Trump, Xi och Putin träffas i Kina
Ryska tjänstemän har redan börjat jämföra det kommande toppmötet mellan Donald Trump, Xi Jinping och Vladimir Putin med den historiska Jaltakonferensen 1945. Men ingen av de tre le…
The Wall Street Journal
Why This Week’s Meeting of World Leaders Won’t Be Yalta 2.0
Trump, Putin and Xi aren’t in a position to impose…
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