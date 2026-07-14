Trading-intäkter på 378 miljarder förväntas

Fem av de stora bankerna i USA presenterar sina delårsrapporter på tisdagen. Enligt Bloomberg förväntas JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs och Morgan Stanley tillsammans redovisa trading-intäkter på 39 miljarder dollar, motsvarande 378 miljarder kronor.

Enbart Goldman Sachs förväntas dra in 5 miljarder dollar i intäkter från aktiehandel under kvartalet.

Bakom de höga intäkterna ligger en period av stora svängningar på marknaderna, vilka har lett till omfattande handel. Banker med stor exponering mot de volatila asiatiska marknaderna förväntas göra ett extra bra kvartal.