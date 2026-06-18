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Midsommar innebär mycket resande. (Oscar Olsson/TT)
Midsommar

Trafikverket: ”Utvilad på midsommarafton? Börja då din resa lite tidigare”

Av Jacob Ruderstam
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Det har varit tjockt på flera svenska vägar under torsdagen, och på midsommarafton väntas det fortsätta. Från och med klockan 09 på fredagsmorgonen och fram till lunch kommer det att vara många bilister som är ute och kör, enligt Trafikverket.

– Är det så att man kan åka tidigare och är utvilad, då rekommenderar jag det, säger presskommunikatören Daniel Mossberg till SVT Nyheter.

Förutom köer vid Ölandsbron efter en olycka har det inte rapporterats några större störningar i trafiken under torsdagen.

De som reser under förmiddagen på midsommarafton har oftare kortare resor
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