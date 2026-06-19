Transportministern uppmanar Starmer att avgå: Vore bäst för landet

Keir Starmers transportminister Heidi Alexander har uppmanat premiärministern att avgå, rapporterar Financial Times.

Enligt flera källor till tidningen ska Alexander ha sagt till Starmer att det vore bäst både för landet och för Labourpartiet om han klev åt sidan.

Tidigare under dagen rapporterade The Times att flera ministrar väntas uppmana Starmer att avgå.

Uppgifterna kommer efter att Manchesters borgmästare Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i Makerfield. Segern innebär att han nu formellt kan utmana Starmer om ledarskapet för Labourpartiet.