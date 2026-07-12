Tre kameror fångade rysk bombattack mot Sumy
Tre övervakningskameror, två inuti och en utanför ett kafé, fångade den ryska glidbombattacken mot Sumy i nordöstra Ukraina på lördagen. Det rapporterar BBC.
Klippen visar bland annat hur en kvinna skyddar sitt barn med kroppen när explosionerna hörs, och hur kafékunder flyr i panik.
Fem personer dödades i attacken, varav en 13-årig flicka, och ett 30-tal skadades.
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