Tre kameror fångade rysk bombattack mot Sumy

Tre övervakningskameror, två inuti och en utanför ett kafé, fångade den ryska glidbombattacken mot Sumy i nordöstra Ukraina på lördagen. Det rapporterar BBC.

Klippen visar bland annat hur en kvinna skyddar sitt barn med kroppen när explosionerna hörs, och hur kafékunder flyr i panik.

Fem personer dödades i attacken, varav en 13-årig flicka, och ett 30-tal skadades.