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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (Cornelius Poppe/NTB)
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Zelenskyjs vädjan: ”Behöver vapen mycket snabbare”

Av Alice Hermansson
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Ukraina behöver få vapenleveranser ”mycket snabbare” än i dag. Det säger Volodymyr Zelenskyj i sin dagliga uppdatering på sociala medier, enligt Kyiv Independent och The Independent.

Samtidigt uppger presidenten att stora förändringar ska genomföras för att säkra vapenleveranserna. Han går dock inte in på några detaljer om hur det ska ske eller vilka förändringar som planeras.

– Jag förbereder förändringar i Ukrainas diplomatiska insatser. Vi behöver en ny nivå av samarbete med våra partners för att säkerställa att avtalen om vapenleveranser uppfylls, säger han.

Zelenskyjs besked kommer samtidigt som Ryssland har intensifierat sina attacker, inte minst mot huvudstaden Kyiv. De senaste dagarna har det också kommit rapporter om att Ukrainas lager av Patriotrobotar har börjat sina. Patriot är ett av landets viktigaste luftförsvar mot ryska attacker.

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