Ukrainas robotarmé tar form – ersätter soldater
Ukraina har börjat använda markrobotar med kulsprutor för offensiva operationer, uppger det ryska försvarsdepartementet enligt oberoende Moscow Times. Enligt ryssarna förstördes två sådana robotar när de avancerade mot ryska positioner i regionen Zaporizjzja.
Den ukrainska militären har inte bekräftat just dessa uppgifter, men att de bygger en robotarmé är välkänt. I april sa president Zelenskyj att Ukraina för första gången tagit en rysk position och tillfångatagit ryska soldater enbart med hjälp av markrobotar och drönare.
I våras hade över 150 ukrainska militärenheter utrustats med stridsrobotar, och målet är att ersätta 30 procent av soldaterna med robotar i de farligaste områdena vid fronten före årsslutet, enligt befälhavaren Nikolaj Zinkevytj.