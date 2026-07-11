Ukraina har börjat använda markrobotar med kulsprutor för offensiva operationer, uppger det ryska försvarsdepartementet enligt oberoende Moscow Times. Enligt ryssarna förstördes två sådana robotar när de avancerade mot ryska positioner i regionen Zaporizjzja.

Den ukrainska militären har inte bekräftat just dessa uppgifter, men att de bygger en robotarmé är välkänt. I april sa president Zelenskyj att Ukraina för första gången tagit en rysk position och tillfångatagit ryska soldater enbart med hjälp av markrobotar och drönare.

I våras hade över 150 ukrainska militärenheter utrustats med stridsrobotar, och målet är att ersätta 30 procent av soldaterna med robotar i de farligaste områdena vid fronten före årsslutet, enligt befälhavaren Nikolaj Zinkevytj.