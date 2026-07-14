Tredje massiva strömavbrottet på Kuba på tio dagar

Två personer som är ute och går i Havanna under strömavbrottet.

Kuba genomgår sitt tredje landsomfattande strömavbrott på mindre än tio dagar, rapporterar AFP.

Önationens elnät slogs ut strax efter 11 lokal tid, enligt det statliga elbolaget UNE. Den värsta energikrisen på flera årtionden pågår just nu på Kuba, delvis på grund av USA:s oljeblockad.

Båda förra veckans stora strömavbrott tog över ett dygn att åtgärda.