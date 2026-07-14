ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Två personer som är ute och går i Havanna under strömavbrottet. (Ramon Espinosa /AP/TT / AP)
Relationen USA-Kuba

Tredje massiva strömavbrottet på Kuba på tio dagar

Av Hedda Hallsenius
Publicerad:

Kuba genomgår sitt tredje landsomfattande strömavbrott på mindre än tio dagar, rapporterar AFP.

Önationens elnät slogs ut strax efter 11 lokal tid, enligt det statliga elbolaget UNE. Den värsta energikrisen på flera årtionden pågår just nu på Kuba, delvis på grund av USA:s oljeblockad.

Båda förra veckans stora strömavbrott tog över ett dygn att åtgärda.

Myndigheterna uppger inte vad strömavbrottet beror på
AFP  · Ofta betalvägg
De massiva strömavbrotten den 6 och 11 juli berodde enligt myndigheterna på att USA:s oljeblockad överbelastat elnätet
Bloomberg  · Ofta betalvägg

Läs mer

Elinfrastrukturen på Kuba är gammal och ömtålig (11 juli)
apnews.com
Amerikanska kongressledamöter varnar att USA:s blockad orsakar lidande
AP  · Ofta betalvägg
USA och Kuba har varit i samtal flera gånger under våren och sommaren
CNN
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Relationen USA-KubaKubaLatinamerikaEnergi & råvaror