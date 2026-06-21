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Israel och Hizbollah fortsätter att attackera varandra, trots flera vapenvilor. Bilden är tagen i fredags, då Israel anföll södra Libanon. (Leo Correa /AP/TT / AP)
Fredssamtalen

Trump: Attackerar Iran om Hizbollah inte slutar

Av Jacob Ruderstam
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Donald Trump hotar med nya attacker mot Iran om inte Hizbollah slutar med sina attacker. På Truth Social skriver den amerikanske presidenten att anfallen kan bli ännu kraftigare än de som riktades mot Iran förra veckan.

”Iran måste omedelbart stoppa sina välbetalda proxygrupper i Libanon från att orsaka problem. Om de inte gör det kommer vi att attackera Iran väldigt hårt igen, precis som förra veckan, men ännu hårdare”, står det i inlägget.

Både Israel och Hizbollah har attackerat varandra upprepade gånger den senaste tiden. Detta trots att avtalet mellan USA och Iran även omfattar striderna i Libanon.

Utspelet kommer samtidigt som USA och Iran för samtal om fredsavtalet i Schweiz. Situationen i Libanon ska även diskuteras, enligt vicepresident JD Vance.

Sky News rapporterar löpande
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Vapenvilan mellan Iran och USA är skör
www.theguardian.com
Trump på Truth
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FredssamtalenHizbollahIsraelDonald TrumpIranLibanonUSAJD Vance