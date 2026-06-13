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Donald Trump. (Mark Schiefelbein/AP/TT)
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Trump: Vi skriver på i morgon – sundet öppnas direkt

Av Alice Hermansson
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Samförståndsavtalet mellan USA och Iran ska undertecknas i morgon. Det hävdar USA:s president Donald Trump i ett inlägg på Truth Social.

Han skriver också att Hormuzsundet ska öppnas direkt.

”Omedelbart efter att avtalet undertecknats är Hormuzsundet öppet för alla”, skriver Trump.

Även medlarlandet Pakistan har uppgett att fredsöverenskommelsen är färdig och att man nu förbereder för att länderna ska kunna underteckna avtalet digitalt.

Från iranskt håll har det dock låtit annorlunda under lördagen. Statliga iranska medier har rapporterat att ramverket för avtalet i stort sett är klart, men att viktiga förhandlingar fortfarande återstår. Samtidigt har det varit viktigt för den iranska regimen att tona ned de amerikanska framgångarna i förhandlingarna.

Hur avtalet faktiskt ser ut är i stort sett fortfarande okänt. Både USA och Iran hävdar att de fått igenom flera av sina knäckfrågor.

Trump på Truth Social
truthsocial.com
Trump påstår att Iran går med på kravet om kärnvapen
Reuters  · Ofta betalvägg
Iran: ”Vi får vänta och se”
TT
Källa: Länderna ska förhandla under 60 dagar efter undertecknandet
CNN
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