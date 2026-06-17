Trump försvarar avtalet: ”Ville inte se ekonomisk katastrof”

Donald Trump försvarar avtalet med Iran, som bland annat kallats en ”fullständig kapitulation” för USA, i ett tal under G7-mötets stängning.

– Det jag inte ville se var en ekonomisk katastrof. Om vi hade fortsatt med det här hade det kunnat hända, säger Trump.

Han säger även att han tycker att man ”kan tala om ett regimskifte” i Iran.

Under dagen har Trump även sagt att avtalet är ”mycket starkt” och han har även hotat att återuppta attackerna mot Iran om han inte blir nöjd med hur det efterföljs.