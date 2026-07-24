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USA:s president Donald Trump. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Utrikes

Trump: Kina och Ryssland ”deltar” inte i Irankriget

Av Hedda Hallsenius
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Donald Trump säger att han inte tror att Kina eller Ryssland ”deltar” i Irankriget, men varnar samtidigt länderna för att det skulle vara ”mycket dåligt för dem” om de lade sig i konflikten. Det rapporterar Reuters.

I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att Kinas Xi Jinping under deras möte i Peking sagt att han inte kommer att ge bort eller sälja vapen till Iran.

”Med tanke på vår relation tar jag honom på orden, och förresten gör jag honom väldigt stora tjänster också”, skriver Trump.

Även Rysslands Vladimir Putin har sagt till Trump att han inte tänker sälja vapen till Iran, enligt inlägget.

”Han förstår att jag inte säljer vapen till Ukraina, utan till Nato-länder. De betalar fullpris och hur de vapnen distribueras har jag ingen aning om”, skriver han.

Donald Trump på Truth Social
truthsocial.com
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