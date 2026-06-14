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President Donald Trump. Arkivbild (Julia Demaree Nikhinson/AP/TT)
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Trump: ”Avtalet är klart – låt oljan flöda!”

Av Alice Hermansson
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USA och Iran har enats om ett avtal för att avsluta kriget. Det meddelar Donald Trump på Truth Social.

Presidenten säger sent på natten till måndag att den amerikanska blockaden av hamnarna i Hormuzsundet ska upphöra så fort avtalet undertecknats på fredag. Tidigare på kvällen skrev han på Truth Social att blockaden skulle lyftas ”omedelbart”.

”Låt oljan flöda”, fortsätter inlägget.

Tidigare under söndagen har Trump sagt till Wall Street Journal att avtalet ska signeras digitalt, antingen av honom eller vicepresidenten JD Vance.

Avtalet ”ska bringa fred och säkerhet till hela regionen”, enligt Trump
AFP  · Ofta betalvägg
Trump på Truth Social
truthsocial.com
Trump säger att det fyra månader långa kriget snart är över
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
En slutgiltig version av avtalet ska vara klar
Reuters  · Ofta betalvägg
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