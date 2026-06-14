Trump: ”Avtalet är klart – låt oljan flöda!”

USA och Iran har enats om ett avtal för att avsluta kriget. Det meddelar Donald Trump på Truth Social.

Presidenten säger sent på natten till måndag att den amerikanska blockaden av hamnarna i Hormuzsundet ska upphöra så fort avtalet undertecknats på fredag. Tidigare på kvällen skrev han på Truth Social att blockaden skulle lyftas ”omedelbart”.

”Låt oljan flöda”, fortsätter inlägget.

Tidigare under söndagen har Trump sagt till Wall Street Journal att avtalet ska signeras digitalt, antingen av honom eller vicepresidenten JD Vance.