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USA:s president Donald Trump säger att han ”sannolikt” kommer att träffa Xi Jinping och Vladimir Putin nästa vecka. Det rapporterar flera nyhetsbyråer.

– Vi kommer ta upp många saker. Vi försöker få ett slut på kriget i Iran, säger Trump till reportrar.

Mötet ska äga rum i samband med Stillahavssamarbetet Apecs möte i kinesiska Shenzhen 18 till 19 november.

Beskedet kommer efter att The Wall Street Journal, med hänvisning till källor, rapporterat att Putin önskat ett trepartsmöte i hopp om att få till en för Moskva gynnsam fredsuppgörelse i Ukraina.