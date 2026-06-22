Trump: Krigsmålen trumfar en global depression

Att hindra att Iran utvecklar kärnvapen är värt risken för en global ekonomisk depression, säger Donald Trump enligt CNN.

På frågan om han är villig att riskera att utlösa en depression genom att anfalla Iran igen svarar han:

– Inte på det sätt jag gör det. Det kommer inte att orsaka en depression. Men om de inte lever upp till – ja, kärnvapen trumfar depression.

Ett Iran med kärnvapen kan orsaka depression snabbare än den rådande situationen, fortsätter presidenten, och hotar än en gång Iran med nya militära angrepp.

På måndagen har det återigen kommit motstridiga besked om fredssamtalen. USA:s vicepresident JD Vance hävdar att Iran gått med på att släppa in IAEA-inspektörer, medan Iran förnekar att kärnenergiprogrammet ens diskuterats.