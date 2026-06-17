Trump: Orättvist att inte låta Iran ha ballistiska robotar
Det skulle vara orättvist att inte låta Iran ha ballistiska robotar när andra länder har dem, säger USA:s president Donald Trump enligt Reuters.
– Om Saudiarabien och Qatar och allihop har några, skulle jag säga att jag tycker att det är okej i relativ proportion, säger han.
Vidare säger Trump att amerikanska styrkor kommer att vara kvar i regionen ”ett tag” efter att Washington och Teheran har skrivit under avtalet.
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