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USA:s president Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
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Trump: Orättvist att inte låta Iran ha ballistiska robotar

Av Hedda Hallsenius
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Det skulle vara orättvist att inte låta Iran ha ballistiska robotar när andra länder har dem, säger USA:s president Donald Trump enligt Reuters.

– Om Saudiarabien och Qatar och allihop har några, skulle jag säga att jag tycker att det är okej i relativ proportion, säger han.

Vidare säger Trump att amerikanska styrkor kommer att vara kvar i regionen ”ett tag” efter att Washington och Teheran har skrivit under avtalet.

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Trump: De flesta är väldigt nöjda med avtalet
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