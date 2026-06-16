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Volodymyr Zelenskyj har publicerat flera bilder på X. Här sitter han med Donald Trump.
Ryska invasionenG7-mötet i Frankrike

Trump: Ryssland bör nå en uppgörelse med Ukraina

Av Linnea Järkstig
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Ryssland bör nå en uppgörelse med Ukraina, säger USA:s president Donald Trump när G7-ländernas ledare mötte Ukrainas Volodymyr Zelenskyj i Frankrike.

– Jag ska göra allt jag kan, säger han.

Tidigare under dagen försökte Zelenskyj och de andra europeiska ledarna övertyga Trump om att Ukrainas situation förbättrats i syfte att stärka landets position inför framtida fredsförhandlingar. Efter samtal med utrikesminister Marco Rubio och Zelenskyj sa Trump:

– Ryssland borde ingå en överenskommelse.

På sociala medier tackar Zelenskyj ledarna för dagens samtal och de ”starka idéerna om hur Ryssland kan tvingas till fred”.

Zelenskyj på X
x.com
Zelenskyj lägger ut bilder från mötet på sociala medier
www.theguardian.com
Presidenten beskriver mötet med Zelenskyj som ”mycket bra”
Reuters  · Ofta betalvägg
Zelenskyj och Trump möts under G7-mötet
TT
Kriget i Ukraina stod högt upp på agendan
AP  · Ofta betalvägg
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Ryska invasionenG7-mötet i FrankrikeUSAEuropaRysslandUkrainaNordamerika Volodymyr ZelenskyjMarco RubioDonald TrumpG7Amerikansk politik