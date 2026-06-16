Volodymyr Zelenskyj har publicerat flera bilder på X. Här sitter han med Donald Trump.

Ryssland bör nå en uppgörelse med Ukraina, säger USA:s president Donald Trump när G7-ländernas ledare mötte Ukrainas Volodymyr Zelenskyj i Frankrike.

– Jag ska göra allt jag kan, säger han.

Tidigare under dagen försökte Zelenskyj och de andra europeiska ledarna övertyga Trump om att Ukrainas situation förbättrats i syfte att stärka landets position inför framtida fredsförhandlingar. Efter samtal med utrikesminister Marco Rubio och Zelenskyj sa Trump:

– Ryssland borde ingå en överenskommelse.

På sociala medier tackar Zelenskyj ledarna för dagens samtal och de ”starka idéerna om hur Ryssland kan tvingas till fred”.