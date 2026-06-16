Trump: Ryssland bör nå en uppgörelse med Ukraina
Ryssland bör nå en uppgörelse med Ukraina, säger USA:s president Donald Trump när G7-ländernas ledare mötte Ukrainas Volodymyr Zelenskyj i Frankrike.
– Jag ska göra allt jag kan, säger han.
Tidigare under dagen försökte Zelenskyj och de andra europeiska ledarna övertyga Trump om att Ukrainas situation förbättrats i syfte att stärka landets position inför framtida fredsförhandlingar. Efter samtal med utrikesminister Marco Rubio och Zelenskyj sa Trump:
– Ryssland borde ingå en överenskommelse.
På sociala medier tackar Zelenskyj ledarna för dagens samtal och de ”starka idéerna om hur Ryssland kan tvingas till fred”.
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