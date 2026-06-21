Trump hävdar att Starmer kommer avgå: ”Önskar honom väl”

USA:s president Donald Trump hävdar att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer kommer att avgå, rapporterar Sky News.

”Jag önskar honom väl”, skriver Trump på Truth Social.

Starmer är under hård press och enligt uppgifter i brittisk press ska premiärministern vara redo att lämna posten, även om något besked ännu inte har lämnats. Enligt uppgifter till både Observer och Telegraph kan ett besked komma redan på måndag.

Samtidigt rapporterar Sky News att Starmer ännu inte har bestämt sig för vilket besked han ska ge.

En källa som uppges stå premiärministern nära säger att den hoppas att Starmer väljer att kämpa vidare i stället för att kasta in handduken.

– Jag hoppas att han kämpar, för det borde han göra. Men jag kommer att stå bakom vilket beslut han än fattar, och det är ett beslut som han fortfarande håller på att fatta, säger källan.