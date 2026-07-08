Trump vill inte ha något med Spanien att göra

USA:s president Donald Trump kallar Spanien för ”en fruktansvärd partner” under Natomötet i Ankara. Enligt Trump bidrar Spanien inte tillräckligt till försvarsalliansen.

Trump säger sig ha beordrat USA:s finansminister Scott Bessent att avsluta all handel med landet.

– Jag vill inte ha något att göra med dem, säger Trump på en pressträff ihop med Natos generalsekreterare Mark Rutte.

Utspelet kommer sedan Spanien som enda Natoland meddelat att man inte ställer sig bakom målet att lägga fem procent av BNP på försvaret till 2035, enligt CNBC.