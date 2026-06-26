ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Donald Trump i Vita Huset den 25 juni 2026. (Jacquelyn Martin /AP/TT)
Trumps USATrumps tullpolitik

Trumps hot: 100-procentiga tullar mot digitalskatt

Av Kinga Sandén
Publicerad:

USA:s president Donald Trump hotar med att införa tullar på 100 procent mot alla länder som inför skatt på digitala tjänster. Det rapporterar CNBC Tech.

”Varje land som inför en sådan skatt kommer omedelbart att möta en 100-procentig tull på alla varor som skickas till USA”, skriver presidenten enligt TT.

Han menar att skatten slår orättvist mot amerikanska techbolag, och har tidigare riktat liknande hot specifikt mot Kanada och Storbritannien.

Kanada har sedan dess skrotat sina planer på digitalskatt. Storbritannien har under det senaste året dragit in 994 miljoner pund, motsvarande runt 13 miljarder kronor, på en tvåprocentig digitalskatt, enligt The Telegraph.

Ett femtontal länder har infört digitalskatt
CNBC
Enligt Trump ska tullarna ersätta alla tidigare förhandlade handelsavtal
TT
Skattebråket är det senaste i en rad konflikter mellan Storbritannien och Vita huset (24 april)
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Den brittiska skatten infördes år 2020 (24 april)
Sky News
Frågan har återkommande diskuterats i handelssamtal med EU (28 augusti 2025)
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Digital Services Tax (DST)
bakgrund · www.gov.uk
Annons
Jämför bredband på din adress – hitta bästa priset och sänk kostnaden
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Trumps USATrumps tullpolitikAppleDonald TrumpStorbritannienEuropaNordamerika Amerikansk politikData, it & högteknologiUSAKanada