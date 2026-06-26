Trumps hot: 100-procentiga tullar mot digitalskatt

USA:s president Donald Trump hotar med att införa tullar på 100 procent mot alla länder som inför skatt på digitala tjänster. Det rapporterar CNBC Tech.

”Varje land som inför en sådan skatt kommer omedelbart att möta en 100-procentig tull på alla varor som skickas till USA”, skriver presidenten enligt TT.

Han menar att skatten slår orättvist mot amerikanska techbolag, och har tidigare riktat liknande hot specifikt mot Kanada och Storbritannien.

Kanada har sedan dess skrotat sina planer på digitalskatt. Storbritannien har under det senaste året dragit in 994 miljoner pund, motsvarande runt 13 miljarder kronor, på en tvåprocentig digitalskatt, enligt The Telegraph.