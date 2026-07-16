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President Donald Trump och president ”Lula” da Silva. Arkivbild. (Mark Schiefelbein / AP)
Tullkrisen Trumps tullpolitik

USA inför 25-procentiga tullar mot Brasilien

Av Andreas Victorzon
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USA har infört 25-procentiga tullar mot Brasilien, som blir det första landet att omfattas av Trumps nya handelsstrategi, rapporterar nyhetsbyråer.

De nya tullarna väntas träda i kraft den 22 juli och kan på sikt komma att omfatta Indien, Kina, EU, Japan och Sydkorea, när president Trump försöker utforma en ny handelspolitik efter att USA:s högsta domstol underkänt hans globala tullar, skriver Reuters.

Samtidigt har regeringen gjort fler undantag från tullarna än väntat, bland annat för kaffe, nötkött, järnmalm, vissa frukter, flygplansdelar och en del varor som inte tillverkas i USA.

Brasiliens president Lula da Silva fördömer tullarna, skriver TT.

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TT
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