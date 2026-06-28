Trumps hot i natt: ”Då kommer Iran inte att existera”

Under natten kommenterade USA:s president Donald Trump de senaste attackerna mot Iran och menade att det finns risk för en ännu större eskalering av konflikten – trots den pågående vapenvilan. I ett inlägg på Truth Social skriver Trump att Iran kanske ”aldrig kommer att lära sig”.

”Och det kanske kommer att komma till en punkt då vi inte längre kan vara resonabla, utan tvingas att militärt avsluta det jobb vi så framgångsrikt påbörjade. Om det händer så kommer den islamiska republiken Iran inte längre att existera!”, skriver Trump.