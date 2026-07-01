Två miljoner soldater skadade eller dödade i kriget

En begravningsplats i Lviv i Ukraina.

Över två miljoner ryska och ukrainska soldater har skadats eller dödats sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022. Det rapporterar New York Times med hänvisning till en ny studie från den amerikanska tankesmedjan CSIS.

Enligt studien har Ryssland lidit de största förlusterna. Omkring 1,4 miljoner ryska soldater bedöms ha skadats eller dödats, varav 450 000 uppges ha dödats.

Ukrainas förluster uppskattas till mellan 525 000 och 625 000 soldater. Av dessa bedöms mellan 125 000 och 150 000 ha dödats.

Trots de stora förlusterna har Ryssland lyckats upprätthålla sina truppnivåer. Under 2026 har dock de månatliga förlusterna börjat överstiga rekryteringstakten, som uppgår till omkring 27 000 nya soldater i månaden.