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”Tycker det var ett misstag” – så kan pressträffen i april ha avgjort valet

Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson skakar hand på pressträffen 1 april. (Anders Wiklund/TT)

När Ulf Kristersson i april lovade Sverigedemokraterna ministerposter efter valet skulle regeringsfrågan avgöras i god tid. I stället har flera bedömare pekat ut beskedet som en möjlig förklaring till att Tidöblockets stöd har försvagats.

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