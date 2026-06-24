Opinionsläget • Omni förklarar
”Tycker det var ett misstag” – så kan pressträffen i april ha avgjort valet
När Ulf Kristersson i april lovade Sverigedemokraterna ministerposter efter valet skulle regeringsfrågan avgöras i god tid. I stället har flera bedömare pekat ut beskedet som en möjlig förklaring till att Tidöblockets stöd har försvagats.
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