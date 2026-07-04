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Kostyantynivka. (Iryna Rybakova / AP)
Ryska invasionenStriderna

Ukraina förnekar att viktig stad tagits av ryssarna

Av Joel Malmén
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I går hävdade Kreml att ryska styrkor intagit den strategiskt viktiga staden Kostiantynivka i Donetsk. Detta förnekas bestämt av Ukraina, skriver AFP.

– Om Kostiantynivka vore under rysk kontroll skulle Putin självklart inte ha några problem med att möta mig där för att diskutera diplomatiska lösningar på kriget, säger president Zelenskyj.

Enligt tankesmedjan ISW går det ryska påståendet på tvärs med alla tillgängliga observationer av läget i staden.

”Ryska styrkor har gjort taktiska framsteg i Kostiantynivka de senaste veckorna, men den ryska närvaron utgörs i huvudsak av små grupper av infiltratörer bland de ukrainska positionerna.”

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