Ukrainakriget eskalerar – men USA syns inte till

Ryssland och Ukraina har den senaste tiden trappat upp attackerna. Ryssland skickar rekordstora drönar- och robotsvärmar mot civila mål i Kyiv, och Ukraina slår ut allt fler ryska oljeanläggningar.

Samtidigt lyser Trumpadministrationen, som lovade ett krigsslut inom ett dygn efter tillträdet, med sin frånvaro. Irankriget har sedan utbrottet upptagit allt fokus för chefsförhandlarna Steve Witkoff och Jared Kushner, skriver New York Times. De har inte mött ryska och ukrainska företrädare sedan i februari.

Både Ryssland och Ukraina efterlyser förnyat amerikanskt deltagande i fredsprocessen. En källa i Trumpadministrationen säger dock att Kushner och Witkoff bara kommer om det finns något nytt att diskutera – ”inte bara för ett fototillfälle”.