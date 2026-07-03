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Witkoff och Kushner/Brand efter rysk attack mot Kyiv. (AP)
Ryska invasionenStriderna

Ukrainakriget eskalerar – men USA syns inte till

Av Joel Malmén
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Ryssland och Ukraina har den senaste tiden trappat upp attackerna. Ryssland skickar rekordstora drönar- och robotsvärmar mot civila mål i Kyiv, och Ukraina slår ut allt fler ryska oljeanläggningar.

Samtidigt lyser Trumpadministrationen, som lovade ett krigsslut inom ett dygn efter tillträdet, med sin frånvaro. Irankriget har sedan utbrottet upptagit allt fokus för chefsförhandlarna Steve Witkoff och Jared Kushner, skriver New York Times. De har inte mött ryska och ukrainska företrädare sedan i februari.

Både Ryssland och Ukraina efterlyser förnyat amerikanskt deltagande i fredsprocessen. En källa i Trumpadministrationen säger dock att Kushner och Witkoff bara kommer om det finns något nytt att diskutera – ”inte bara för ett fototillfälle”.

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NY Times  · Ofta betalvägg
Moskva vill gärna ha besök av Witkoff och Kushner (ryska)
ru.themoscowtimes.com
Stort ryskt oljeraffinaderi har stannat upp efter ukrainsk attack
Reuters  · Ofta betalvägg
Över 30 döda i nya ryska drönarattacker
kyivindependent.com
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Ryska invasionenStridernaSteve WitkoffJared KushnerRysslandUkrainaUSAEuropaNordamerika Donald Trump