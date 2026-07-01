Ukraina vädjar om 73 miljarder ur EU-fond

Ukrainas försvarsminister Mychajlo Fedorov efterlyser flera miljarder euro i ytterligare militärt stöd för att upprätthålla det förändrade momentumet i kriget. Det säger han i en intervju med Politico.

– Vi behöver nästa nivå av stöd för att kunna slutföra jobbet, säger han.

Ukraina skickade förra veckan en begäran till EU-länder om att få tillgång till den summa som frigjorts ur Europeiska fredsfonden (EPF) nyligen. Det handlar om 6,6 miljarder euro, motsvarande omkring 73 miljarder kronor, som varit blockerade i flera år av Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán.

Medlen är avsedda att ersätta EU-länder för det militära stöd de redan har gett Ukraina. Fedorov vill dock att pengarna i stället ska gå direkt till Ukraina.

– EPF kan bli en verklig game changer för oss, en katalysator för våra nuvarande framgångar på slagfältet. Därför behöver vi inleda samtal med varje land som tvekar, säger han.