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Ukrainas försvarsminister Mychajlo Fedorov (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Ukraina vädjar om 73 miljarder ur EU-fond

Av Adam Lindh
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Ukrainas försvarsminister Mychajlo Fedorov efterlyser flera miljarder euro i ytterligare militärt stöd för att upprätthålla det förändrade momentumet i kriget. Det säger han i en intervju med Politico.

– Vi behöver nästa nivå av stöd för att kunna slutföra jobbet, säger han.

Ukraina skickade förra veckan en begäran till EU-länder om att få tillgång till den summa som frigjorts ur Europeiska fredsfonden (EPF) nyligen. Det handlar om 6,6 miljarder euro, motsvarande omkring 73 miljarder kronor, som varit blockerade i flera år av Ungerns tidigare premiärminister Viktor Orbán.

Medlen är avsedda att ersätta EU-länder för det militära stöd de redan har gett Ukraina. Fedorov vill dock att pengarna i stället ska gå direkt till Ukraina.

– EPF kan bli en verklig game changer för oss, en katalysator för våra nuvarande framgångar på slagfältet. Därför behöver vi inleda samtal med varje land som tvekar, säger han.

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Ryska invasionenStridernaEuropaUkrainaViktor OrbánEU