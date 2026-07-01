Ukrainsk militärchef: Putin försöker erövra Kyiv

Rysslands president Vladimir Putin har beordrat militären att ta fram en plan för att erövra Ukrainas huvudstad Kyiv. Det hävdar Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyj, enligt The Independent.

Enligt Syrskyj planerar Kreml en omfattande militär offensiv som riktas mot huvudstaden. Ryska markstyrkor ska försöka ta sig till Kyiv från belarusiskt territorium, uppger Syrskyj. Ett annat möjligt scenario är att gå in via Brjanskregionen, som gränsar till Ukrainas Tjernihivregion.

Uppgifterna kommer efter att ukrainska styrkor för andra gången attackerat ett viktigt kommunikationscenter i närheten av Moskva, som enligt Ukraina används för att samla in underrättelser och samordna ryska militära operationer.