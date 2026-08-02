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Ukrainska underrättelsetjänsten vid ett tillslag i Kharkiv där en misstänkt kollaboratör greps. Bilden är från 2022. (Felipe Dana/AP)
Ryska invasionenHotet från Ryssland

Ukrainsk skolkampanj ska stoppa FSB-rekryteringen

Av Daniel Persson
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Representanter från den ukrainska underrättelsetjänsten, SBU, kampanjar sedan en tid tillbaka på landets skolor i hopp om att försöka stoppa den ryska spionrekryteringen av tonåringar, skriver Financial Times.

Under parollen ”Bränn inte dina egna, bränn fienden” försöker de lära barn att avslöja illasinnade rekryteringsförsök. SBU har bland annat publicerat en video där de berättar hur försöken går till och hur de ska bemötas.

”Det här är inget jobb. Det är en dödlig fälla”, varnar SBU i videon.

Enligt underrättelsetjänsten får de som kontaktas inte betalt, och de löper dessutom risk att dödas. Vidare uppmanar man unga att anmäla alla rekryteringsförsök.

Fram till i slutet av maj hade ett 50-tal ukrainska ungdomar anmält till ukrainska myndigheter att de kontaktats av den ryska underrättelsetjänsten.

Ryssland uppges på senare tid också ha försökt rekrytera unga till självmordsuppdrag
Financial Times  · Ofta betalvägg
Rekryteringen av unga uppmärksammas av den danska podcasten Lyssky
DR
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