18-årige ”Ilja” skulle utföra dåd mot Polens president

I mitten av juli åtalades en 18-årig man i Polen misstänkt för att ha utfört 47 sabotage för den ryska underrättelsetjänstens räkning. ”Ilja K”, som han kommit att kallas i rapporteringen, är en av hundratals tonåringar som bara det senaste året tros ha värvats av spionorganisationen FSB.

Polska nyhetsajten Wiadomości skriver att ”Ilja K” hade långt framskridna planer på att sabotera en militärparad där den polske presidenten Karol Nawrocki skulle delta. Brottet skulle utföras med hjälp av drönare, men det är oklart vad planen gick ut på och ”Ilja K” greps tre dagar innan han hann genomföra den.

Syftet bakom hans handlingar var, enligt polska myndigheters misstankar, att öka spänningarna mellan Polen och grannlandet Ukraina.