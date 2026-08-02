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Kreml. (Dmitry Serebryakov/AP)
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Larmet: Ryska FSB gör som svenska gängkriminella – rekryterar tonåringar

Av Daniel Persson
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Ryska underrättelsetjänsten gör som svenska gängledare och rekryterar unga till att begå allvarliga brott i Europa, rapporterar Danmarks Radio. Enligt podcasten Lyssky försöker ryska agenter i allt större utsträckning kontakta unga via meddelandetjänsten Telegram.

Kanalen har kommit över en prislista där unga utlovas tusentals kronor i ersättning för att exempelvis sätta eld på Natoanläggningar i Polen.

Mordbrand, fotouppdrag eller utplacering av bomber är tre uppdrag som ryska FSB blivit påkomna med att ha beställt, främst av ungdomar i Ukraina, enligt Financial Times.

Föräldralösa barn som drivits bort från sina hem eller som hamnat i ekonomisk knipa är särskilt utsatta, enligt den ukrainska underrättelsetjänsten. Omfattningen uppges vara stor. En fjärdedel av alla som det senaste året gripits för samröre med FSB i Ukraina har varit under 18 år.

– Underåriga kan inte överblicka konsekvenserna av sina handlingar, säger talespersonen Artem Dekhtiarenko.

Rekryteringen av unga uppmärksammas av den danska podcasten Lyssky
DR
Ryska FSB har inte kommenterat uppgifterna (30 juni)
Financial Times  · Ofta betalvägg

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