Larmet: Ryska FSB gör som svenska gängkriminella – rekryterar tonåringar

Ryska underrättelsetjänsten gör som svenska gängledare och rekryterar unga till att begå allvarliga brott i Europa, rapporterar Danmarks Radio. Enligt podcasten Lyssky försöker ryska agenter i allt större utsträckning kontakta unga via meddelandetjänsten Telegram.

Kanalen har kommit över en prislista där unga utlovas tusentals kronor i ersättning för att exempelvis sätta eld på Natoanläggningar i Polen.

Mordbrand, fotouppdrag eller utplacering av bomber är tre uppdrag som ryska FSB blivit påkomna med att ha beställt, främst av ungdomar i Ukraina, enligt Financial Times.

Föräldralösa barn som drivits bort från sina hem eller som hamnat i ekonomisk knipa är särskilt utsatta, enligt den ukrainska underrättelsetjänsten. Omfattningen uppges vara stor. En fjärdedel av alla som det senaste året gripits för samröre med FSB i Ukraina har varit under 18 år.

– Underåriga kan inte överblicka konsekvenserna av sina handlingar, säger talespersonen Artem Dekhtiarenko.