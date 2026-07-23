Ulf Kristersson duckar partiledardebatt på Pride

RFSL har bjudit in alla partiledare utom Jimmie Åkesson (SD) till debatt under Stockholm Pride den 30 juli. Alla inbjudna har tackat ja förutom statsminister Ulf Kristersson (M), skriver Aftonbladet.

Hans pressekreterare Susan Vo Bergqvist ger ingen förklaring.

”Vi har givetvis erbjudit en representant från Moderaterna att delta i debatten”, skriver hon.

RFSL svarar att bara partiledare får delta och att ingen ersättare tas emot.