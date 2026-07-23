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Kristersson i Prideparaden, 2023. (Oscar Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Ulf Kristersson duckar partiledardebatt på Pride

Av Joel Malmén
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RFSL har bjudit in alla partiledare utom Jimmie Åkesson (SD) till debatt under Stockholm Pride den 30 juli. Alla inbjudna har tackat ja förutom statsminister Ulf Kristersson (M), skriver Aftonbladet.

Hans pressekreterare Susan Vo Bergqvist ger ingen förklaring.

”Vi har givetvis erbjudit en representant från Moderaterna att delta i debatten”, skriver hon.

RFSL svarar att bara partiledare får delta och att ingen ersättare tas emot.

Susan Vo Bergqvist: ”Statsministern kommer uppmärksamma Pride”
Aftonbladet
Om debatten
bakgrund · program.stockholmpride.org
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