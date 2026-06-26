Statsministern: Naturligt att lova SD ministerposter
Statsminister Ulf Kristersson (M) ångrar inte att han gick ut och lovade SD ministerposter vid en valseger. Det säger han i SVT:s utfrågning under Moderaternas halvdag i Almedalen.
– Det var helt självklart. Efter fyra års framgångsrikt sammarbete är det naturligt att Sverige får en riktig majoritetsregering, säger Kristersson.
Han säger att det finns tre partier i Sverige som är mer ”ogillade” än de övriga, nämligen SD, MP och V.
– Men vi måste också ha respekt för att alla partier finns och alla röster räknas.
Statsministern vill inte gå på varken vilka eller hur många ministerposter SD kan tänkas få.
– Man förhandlar. Så gjorde vi förra valet och så kommer vi göra det här valet, säger Kristersson.
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