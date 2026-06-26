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STOCKHOLM, SVERIGE 20260401 Jimmie Åkesson (SD) och Ulf Kristersson (M). (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
AlmedalenM:s halvdag

Statsministern: Naturligt att lova SD ministerposter

Av Anders Hovne
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Statsminister Ulf Kristersson (M) ångrar inte att han gick ut och lovade SD ministerposter vid en valseger. Det säger han i SVT:s utfrågning under Moderaternas halvdag i Almedalen.

– Det var helt självklart. Efter fyra års framgångsrikt sammarbete är det naturligt att Sverige får en riktig majoritetsregering, säger Kristersson.

Han säger att det finns tre partier i Sverige som är mer ”ogillade” än de övriga, nämligen SD, MP och V.

– Men vi måste också ha respekt för att alla partier finns och alla röster räknas.

Statsministern vill inte gå på varken vilka eller hur många ministerposter SD kan tänkas få.

– Man förhandlar. Så gjorde vi förra valet och så kommer vi göra det här valet, säger Kristersson.

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AlmedalenM:s halvdagPolitikUlf KristerssonModeraternaSverigedemokraterna