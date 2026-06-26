Ulf Kristersson lovar sänkt skatt för barnfamiljer: ”Ökar den lilla friheten i vardagen”

Sänkt skatt för arbetande barnfamiljer är statsminister Ulf Kristerssons (M) stora nyhet under partiledartalet i Almedalen.

– Det är inte bara en ekonomisk reform. Utan en framtidsreform. En reform som ökar den lilla friheten i vardagen, säger Kristersson om satsningen.

Reformen, som går under namnet ”föräldraavdraget”, är en del av Moderaternas löfte om att barnfamiljer ska få behålla 5 000 kronor mer i månaden.

Under talet riktar Kristersson också hård kritik mot oppositionen, som han målar upp som ett ”skattehöjarlag”. Han trycker på att vänstersidan saknar ett samlat regeringsalternativ och att S kommer att bli beroende av V och MP.

– Socialdemokraterna försöker nu gaslighta svenska folket till att tro att Nooshi Dadgostar och Daniel Helldén inte alls skulle sitta i en rödgrön regering. Men alla vet att dörrmattornas tid är förbi. Det tror jag att V och MP håller med om, säger han.

Under talet säger statsministern också att hans vision är att Sverige ska bli ”rikt, rättvist och rimligt” och att han tror att Sverige går mot en ljus framtid.

– Om tio år ska vi vara det rikaste landet i EU igen.