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Arkivbild. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Begränsningarna av sociala medier

Unga i Storbritannien ska få ”nattspärr” på sociala medier

Av Hannah Gustafsson
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Brittiska 16- och 17-åringar ska inte längre kunna hänga på sociala medier under natten enligt ett nytt förslag från regeringen, skriver BBC.

En spärr ska göra så att ungdomarna inte kan använda appar som Instagram och Tiktok mellan midnatt och 06.00 på morgonen. Funktionen ska däremot kunna väljas bort bland kontoinställningar.

Regeringen vill också att plattformarna ska stoppa oändligt skrollande och automatiska uppspelningar, eftersom de anses vara beroendeframkallande.

Enligt regeringen ska förslaget förbättra ungas sömnkvalitet och fokus.

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Expressen
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