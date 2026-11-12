Artificiell intelligens gör det ”nästan omöjligt” för brittiska universitet att bedöma studenternas kunskaper, rapporterar The Guardian. Kursuppgifter kan färdigställas på några minuter med AI utan att det upptäcks, enligt en ny rapport från tillsynsmyndigheten Office for Students.

Rapporten bygger på intervjuer med över 300 studenter och anställda vid 127 engelska lärosäten.

”Kursarbete skrivs nu i mycket stor utsträckning delvis eller helt med hjälp av AI”, varnar en akademiker som intervjuats för rapporten.

En student vittnar om att kurskamrater som använt AI får lika bra betyg som andra studenter.

”Jag har hört folk erkänna att de skrivit hela uppsatser med Chat GPT.”

Nu uppmanas universiteten att använda fler salstentor och muntliga prov.