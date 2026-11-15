Jensen Huang överväger att försöka ta tillbaka vd-rollen i AI-jätten Nvidia, uppger källor för Financial Times.

Enligt tidningens uppgifter har Huang diskuterat möjligheterna med makthavare i Silicon Valley. Flera tunga företrädare i branschen har upprättat ett ”war room” som hoppas kunna pressa bolagets styrelse att ta honom tillbaka. Samma grupp hoppas kunna vinna Vita husets stöd, enligt källorna.

Huang avgick i veckan efter otrohetsaffären med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang samt uppgifter om ytterligare två otrohetsaffärer.