Uppgift: Huang kan försöka ta tillbaka vd-posten
Jensen Huang överväger att försöka ta tillbaka vd-rollen i AI-jätten Nvidia, uppger källor för Financial Times.
Enligt tidningens uppgifter har Huang diskuterat möjligheterna med makthavare i Silicon Valley. Flera tunga företrädare i branschen har upprättat ett ”war room” som hoppas kunna pressa bolagets styrelse att ta honom tillbaka. Samma grupp hoppas kunna vinna Vita husets stöd, enligt källorna.
Huang avgick i veckan efter otrohetsaffären med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang samt uppgifter om ytterligare två otrohetsaffärer.
Misstänkta spionhärvan — det gäller saken
- Nvidias vd Jensen Huang avgick den 12 november efter uppgifter om tre utomäktenskapliga relationer, varav en med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang.
- Alice Huang, som varit en av de största importörerna av Nvidia-chip till Sydostasien via bolaget Megaspeed, misstänks ha rekryterats av Beijing för att samla information om Nvidia och ha varit inblandad i smuggling av chip till Kina via Sydostasien.
- Donald Trump uttryckte stöd för Huang och uppgav att FBI utreder affären, medan demokratiska senatorer kritiserade Vita husets hantering av ärendet.
- Singapore höll Alice Huangs pass mellan juni 2025 och februari 2026 för att utreda hennes bolag, men USA ansågs inte ha bistått tillräckligt i utredningen.
- Nvidias aktie föll kraftigt efter avslöjandena och investmentbanken Baird sänkte sin riktkurs för bolaget med hänvisning till ökad osäkerhet.